علي الحجار يكشف عن سر "عم صبري" الذي قرأ له الفنجان وغيّر حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روّى المطرب الكبير علي الحجار، موقفا مع شخص يُدعى "عم صبري" قرأ له الفنجان ثم تغيّرت حياته بعدما كان يتعرض لهجوم كبير على صفحات الجرائد آنذاك.

وقال الحجار، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "باب الخلق" عبر فضائية "النهار"، إن المخرج المسرحي عصام السيد أقنعه بلقاء هذا الرجل، بعدما أخبره باسم والدته، وحينما التقاه في منزله وجده يُشبه صلاح جاهين، والطيبة تملأ وجهه، متابعا: "قعدت قدامه وبعد 27 يوم مكنتش بنام تقريبا، فجأة لقيت نفسي بنام".

أضاف: "بعد 10 دقايق قومت لقيته ماسك كوباية مياه بيقرأ عليه قرآن وقالي اشرب، شربتها، وبعدين طلبلي قهوة شربتها برضو، وقلب الفنجان وسابه شوية وبعدين قلبه واستأذن وقال هشتغل شوية وارجع، ولما رجع قالي أنا شوفت إن بكره حد كبير هيبعتلك ومشكلتك هتخلص، واداني أرقام ونجوم وقالي اكتبها على إيدك، وفعلا لقيت الصبح تليفون جايلي من مكتب وزير الثقافة عبد الحميد رضوان إنه عايز يقابلني، قولت بركاتك يا عم صبري".

تابع: "الوزير قالي في حد طول الليل بيقول في دوني أنت ظالم علي الحجار ابعت هاته، وقالي براءة، وخرجت من عنده على (عم صبري) على طول، وعشت معاه بتاع سنتين تلاتة، وقالي إني هجيب 7 عيال، وفي ناس كتير لم عرفوا كلموني عشان عايزين يوصلوا لـ(عم صبري، وهو موجود لدلوقتي ولكن بطل من زمان".