سيارة تقتحم مظاهرة احتجاجية بنيويورك الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث باسم إدارة شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، السبت، إن سيارة اقتحمت تجمعا يضم نحو 50 شخصا في مظاهرة احتجاجية لمنظمة حياة السود في مانهاتن بنيويورك مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.
وقالت الشرطة إنه لا يبدو إن الإصابات تشكل تهديدا لحياة أحد من الجرحى وإن السيارة التي قامت بالحادث ما زالت موجودة في الموقع.
لكن لم تتوفر تفاصيل تذكر بعد؛ وذكرت تقارير إعلامية محلية أن 6 أصيبوا لكن لم يتضح عدد الذين نقلوا إلى المستشفى.
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