شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم: أخدت الطيبة من أمى ومعرفش أتكلم صعيدى زى جورج سيدهم.. وأول بنت عاكستها مديحة كامل.. وزبيدة ثروت لهطة قشطة فى الجامعة.. وأول حب ليا كانت بنت الجيران.. وكلية الزراعة كانت "كريمة" الفن ومنها عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل النجم سمير غانم ضيفا على برنامج "السيرة"، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى على قناة dmc، اليوم الجمعة، وتحدث عن ذكريات طفولته مع والديه، وكذلك زملائه من الفنانين مثل زبيدة ثروت ومديحة كامل وشفيق جلال.

وتحدث سمير عن والدته وأكد أنه كانت له معزة خاصة عندها في طفولته، وأشاد بالتمهيد الذى قدمته وفاء الكيلانى، مشيراً إلى أن والدته من مصر وأساسها من شبرا، ووالده من الصعيد، مضيفاً إلى أنه عاش فترة في مدينة بنى سويف.





وحينما طلبت منه وفاء الكيلانى أن يتحدث باللهجة الصعيدية، قال إن الذى يتمكن من اللهجة الصعيدية الفنان الراحل جورج سيدهم، موضحاً أنه لا يجيد اللهجة الصعيدية إلا إذا كان هناك دور يقدمه في عمل فنى.

وتابع سمير غانم أن علاقته بوالده كانت طيبة، وقال إن أسرته كانت بسيطة مثل أي عائلة مصرية، مؤكداً أنه يشبه والده بشكل كبير، وكان يتواجد معه دائماً معه في جنينة القسم، مشيراً إلى أنه أخذ سمة الطيبة من والدته، وقال: "كنت بحب أمى تدعيلى وبعدما بتدعيلى بلاقى لوكشة أوردرات بتجيلى".

واكد سمير غانم أن شقيقته سوسن تشبه والدته في كل شىء، ولكنه أكد أنه لا يوجد شخص يجيد الطبخ مثل والدته، خاصة فى عمل الكنافة.

وتابع سمير غانم أنه بدأ مراهقته منذ عمر 15 سنة، وحبه الأول كانت بنت الجيران، ولكنها كانت تتجاهله دائماً، وأكد أنه خجول جداً والوحيدة الذى وقف أمامها الفنانة مديحة كامل، وعاكسها قائلا لها: "إنتى زى القمر وردت ميرسى الله يخليك"، مضيفاً أنه اكتشف موهبتها أيام الجامعة، وعرّفها بالأستاذ محمد سالم.

وأكد سمير غانم أن أرقام البنات كانت أكتر من أرقام الولاد، لافتاً إلى أن البنت الوحيدة الذى كان يحفظ رقمها أيام الجامعة كانت فى كلية حقوق مضيفا: "وكنت دايما بروح الكلية عشان أشوف الفنانة زبيدة ثروت"، ووصفها بـ"لهطة القشطة"، مشيراً إلى أنه في مصر كان هناك بنات كثير ولا تعد، ووصف سمير غانم أن المرأة مهمة فى حياة الرجل، وأصبحت المرأة متواجدة على السوشيال ميديا أكثر من الرجال.

وأضاف سمير غانم أن دمعته قريبة، وممكن من خبر يدمع أو مشهد في مسلسل أو فيلم، وأن الصدمة القوية في حياته وفاة والدته، وبعدها شقيقه، لافتاً إلى أن شقيقه الأصغر حسام يحمل معه المسئولية.

كما تحدث سمير غانم عن سبب رفده من كلية الشرطة وهو انه كان يتم حبسه دائماً لاكتشاف موهبة التمثيل في الكلية، موضحاً إلى أنه قدم فيلم واحد فقط في السينما وجسد فيه دور ضابط شرطى ولم أفكر فى أن أكرر هذا الامر مرة ثاينة، وقال: "حينما سقطت في الكلية حالتى النفسية ساءت ومرجعتش البيت ورحت أتمشى على الكورنيش وأمى وأبويا فضلو يدوروا عليا وأما رجعت محدش اتكلم معايا بسبب حالتى".

وقال سمير غانم خلال لقائه في برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى على قناة dmc، أنه حول من كلية الشرطة إلى كلية الزراعة بسبب سقوطه المتكرر ورفده من الكلية، لافتاً إلى أن كلية الزراعة كانت من كليات كريمة الفن وكان بها جميع ألوان الفن، منهم عادل أمام محمود عبد العزيز، محمد فضل، وغيرهم من النجوم، قائلا: "كنت بعيد السنة عشان أفضل فى الكلية ومخرجش منها، والدكتور كان يقولى تعالى أحضر الامتحان وهنجحك".

وتابع سمير غانم أن أسوأ موقف تعرض له حدث منذ بدايته كان يعمل فى فيلم ونصب عليه، ورفع عليه قضية ولكنه لم يكسبها.