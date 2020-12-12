شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء ناجى: زوجى هو اللى قدم لى فى the voice ونفسى أغنى للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شيماء ناجى، نجمة ذا فويس، إن شقيقتها هى المطربة مروة ناجى، وأن عائلتها عائلة فنية، مشيرة إلى أن بعد وفاة والدتها مرت بحالة نفسية سيئة وأنها تركت الغناء قبل 7 أعوام، وزوجها هو من قدم لها فى مسابقة the voice” ويدعمها كثيرا، وأن حياتها قد تغيرت بشكل كبير عقب برنامج the voice.

وتابعت شيماء ناجى خلال لقائها في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، أن السوق له طلبات معينه في الألوان الغنائية التي يتم تقديمها وهى تدرك تلك المتطلبات جيدا، مؤكدة أنها تتمنى الغناء للأطفال، مشيرة إلى أن أول أغنية قام زوجها بإنتاجها لها كانت أغنية عن الأم عقب وفاة والدتها.

وواصلت شيماء ناجى أنها قد انتهت من تصوير أغنيتين جديدتين ولكنهما هما الآن فى مرحلة المونتاج وقد تظهران إلى النور قريبا ومن قام بإنتاج تلك الأغانى هو زوجها لأن لديه شركة إنتاج تنتج لعدد من المطربين.