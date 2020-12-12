شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبدالوهاب عن أشرف زكي: أب وأخ لكل الفنانين والتكريم يتشرف بوجود اسمك عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد تكريمه في مهرجان العربي للمسرح، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على تويتر صورة سجود الفنان أشرف زكي على خشبة المسرح عقب تكريمه معلقة :"أب وأخ وصديق لكل فنانين مصر، التكريم يتشرف بوجود اسمك عليه، رينا يخليك لينا يا دكتور أشرف زكي".



شيرين عبد الوهاب عبر تويتر

ونال الفنان الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، تكريما حافلا يوم الأربعاء، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بمهرجان العربي للمسرح، وقد بدا التأثر الشديد على ذكى، والذى بكى ثم سجد على خشبة المسرح ليقبلها في حضور شقيقته الفنانة ماجدة زكى وزوجته الفنانة روجينا.



لحظة سجود أشرف زكي بعد تكريمه

وقال أشرف زكي إنه بعد تخرجه من المعهد جلس على سلمه وقال ماذا أفعل فقرر أن يستمر في المعهد كمعيد ثم كأستاذ فهو لا يستطيع أن يبعد عن بيته وهو المعهد العالي للفنون المسرحية.

وعقب تكريمه أعلن مقدم حفل الافتتاح عن أسماء لجان التحكيم كما كرم عددًا من الدفع التي تخرجت فى المعهد في اقسام الدراما والديكور والتمثيل وكان منهم الفنان عمرو القاضي.

المهرجان تستمر فعالياته حتى يوم 23 من شهر ديسمبر الحالي ويشارك فيه 13 عرضًا مسرحيا تتنافس علي جوائزه ويقام برعاية وإشراف الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية وتحمل الدورة السابعة والثلاثون اسم الفنان الراحل سناء شافع، وكل العروض المسرحية من إعداد وتمثيل طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، وأخرج حفلي الافتتاح وسيخرج الختام الفنان طه خليفة.