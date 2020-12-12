شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: عادل إمام بيحبنى ولو كنت مجرم كنت هكون بارع فى النشل والسرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد انور إن الفنان الكبير عادل أمام هو الزعيم بالنسبة لنا، مضيفا:" الزعيم عادل إمام بيحبنى وأشاد بى، وكنا فى الساحل ومحمد إمام بيقولى إن الزعيم بيحبك جدًا وبيحب ادوارك".

وأضاف أنور خلال لقاءه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أن على ربيع لديه قبول ومحبوب جدا ويضحكه، ومحمد عبد الرحمن صديق عمره، ومصطفى خاطر زميل منطقة ومسرح وحياته، مضيفا: أنا مرتبط جدا بوالدتى وخالى مجدى هو خالى الكبير وشقى جدا وهو صغير.

وتابع أنور أنه قام بغناء المهرجانات، وقام أنور بتقليد الفنان عبد الله مشرف،مؤكدا أن هناك عدد من المواقف الطريفة له بمسرح مصر، ومنها لما أوس أوس يقوم بشد البنطلونات، واغلبنا بيخرج من على النص ومنه جملة" انتى مكسوفة " والناس حبيتها. وتابع: نفسى اكون احمس كملك فرعونى، ولو كنت مجرم كنت هكون بارع فى النشل والسرقة.

ودعا فى ختام الحلقة الى أهمية عمل الخير بأى شكل من الاشكال ومن المهم ان ندخل السعادة الى الناس.

وقدم أنور التهنئة الى الاعلامى عمرو الليثى على تواجده ببرنامج واحد من الناس، مشيداً بالبرنامج فى موسمه الجديد، وأنه كان يتمنى التواجد ببرنامج واحد من الناس.

وينتظر الفنان محمد أنور طرح مسلسل "إسعاف يونس" الأربعاء المقبل وهو من بطولة سارة سلامة، محمد علي رزق، إيمان السيد، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، ومن ضيوف الشرف أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، محسن منصور، محمد محمود وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة، وتشهد كل حلقة ظهور نجم كضيف شرف.