شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: لا اعترف بكلمة أحفاد وأولاد أولادى ينادونني حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسين فهمى خلال لقاءه ببرنامج "لايف من الدوبلكس" والتى تقدمه أبلة فاهيتا ، ويذاع على قناة On ، أنه لا يعترف بكلمة أحفاد فهم أولاد أولاده وليسوا أحفادوا كما لا يحب أن يناديه أحد بجدى فهم ينادونه بحسين ، وأوضح خلال اللقاء أن مصطفى فهمى أخيه يصغره فى السن بسبع سنوات .

وخلال فقرة " مصطفى ولا حسين " التى قدمتها معه أبلة فاهيتا وهى عبارة عن مجموعة أسئلة يجيب عليها الفنان حسين فهمى ب " مصطفى او حسين " قال أن مصطفى أخيه كان مدلل عنه لأنه الصغير ، وأنه دائما كان " يلبسه " فى مشاكله ولكن كان يعمل جاهدا أن يبعده عن مشاكله سواء العاطفية أو المادية ، وأن حسين فهمى كان شقى عن مصطفى فى الصغر وجاء العكس فى الكبر ، وأنهت فاهيتا الحلقة بعمل مسابقة صورة سيلفى وقبلة لأسرع فتاتين تصعد للمسرح .

وكان آخر أعمال النجم حسين فهمى فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين"، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.

"الكويسين" يشارك فى بطولته أحمد فهمى، حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى، ويظهر فى الفيلم عدد من النجم كضيوف شرف، وهم أكرم حسنى، هشام ماجد، مصطفى خاطر، مدحت صالح، أحمد مالك ومحمد ثروت.