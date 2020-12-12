شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: لا أحب مشاهدة أفلامى لأنى كثير الانتقاد لنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسين فهمى خلال استضافته فى برنامج "لايف من الدوبلكس" والذى تقدمه أبلة فاهيتا، ويذاع على قناة On، إن سر السعادة يكمن فى أن الإنسان لا بد أن ينظر للحياة على أنها لحظة، وهى اللحظة الحقيقية الوحيدة التى يعيشها فى حياته، وأكد أنه لا يحب أن يشاهد أفلامه لأنه يقوم بانتقاد نفسه كثيرا، وعن الفنانة نادية الجندى قال: "شاركت معها فى أكثر من فيلم وهى فنانة مجتهدة وملتزمة ولها جمهور عريق".

وخلال فقرة سؤال وعقاب ببرنامج أكد الفنان حسين فهمى أنه ليس من هواة سرقة الأشياء من الفنادق، وقرر أن ينفذ العقاب على أن يقول أحب زوجاته إليه وقام بأكل "كبدة نية"، كما وضع مانيكير فى يده كعقاب بدلا من أن يقول من هى الفنانة الموجودة حاليا وكان يتمنى أن تكون فى السبعينيات، واعترف خلال الفقرة أنه كان يحب الفنانة نجلاء فتحى ولكن "مكنش ينفع"، كما قام بتقليد ضحكة الفنانة نبيلة عبيد كعقاب بدلا من أن يقول من هى الفنانة التى لم تتوفق فى عمليات التجميل.

وكان آخر أعمال النجم حسين فهمى فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين"، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.

"الكويسين" يشارك فى بطولته أحمد فهمى، حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى، ويظهر فى الفيلم عدد من النجم كضيوف شرف، وهم أكرم حسنى، هشام ماجد، مصطفى خاطر، مدحت صالح، أحمد مالك ومحمد ثروت.