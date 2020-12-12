شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: اشتغلت فى المحارة والنقاشة وكافيهات أنا والميرغنى وخاطر كان الأسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد أنور: "أنا اشتغلت مهن كثيرة فى المحارة وفى كافيهات والنقاشة أنا ومصطفى خاطر وحمدى الميرغنى، ومصطفى خاطر كان الأسطى".

وأضاف أنور خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: "كنت محتفظ بترنج من العيد وامى كانت شايفه إنى البس الترنج فى كل المناسبات، وكان كبير عليا جدا عشان يستمر معايا أطول وقت من العمر ونفعنى لحد ما اتجوزت".

وعن زواجه قال أنور: "بقالى حوالى 3 سنين وعشت قصة حب مع زوجتى، والزواج على حسب الاتفاق والتفاهم وعشان الجواز ينجح قول حاضر ونعم وتمام واشطا، وأعتقد إن الست لا تستطيع العيش بدون ما تنكد على الراجل والراجل مشغول فى أمور كتيرة والست لا يشغلها سوى الراجل، ومراتى هي من تدلعنى وكمان بتضحكنى جدا، وأثناء فترة كورونا ظبطت شقتى واقوم بعمل الصيانة بيدى، وأنا بساعد فى المطبخ من غسيل مواعين وطبيخ".

وينتظر الفنان محمد أنور طرح مسلسل "إسعاف يونس" الأربعاء المقبل وهو من بطولة سارة سلامة، محمد علي رزق، إيمان السيد، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، ومن ضيوف الشرف أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، محسن منصور، محمد محمود وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة، وتشهد كل حلقة ظهور نجم كضيف شرف.