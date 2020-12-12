مايا دياب بـ"المايوه" وقمر بـ"الهوت شورت".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي

الكثير من نجوم الفن، حرصوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مشاركة جمهورهم ومتابيعهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وفي المقدمة منها "إنستجرام".

ويعرض لكم "الخليج 365" 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنادي مهنا

الفنانة هنادي مهنا، نشرت صورا تألقت خلالها بإطلالة شتوية، مرتدية توب أسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

يسرا

بينما الفنانة يسرا نشرت صورة لها من إطلالتها بختام مهرجان القاهرة السينمائي مساء الخميس، ظهرت خلالها على طريقة الأميرات.

محمد الشرنوبي

ونشر الفنان محمد الشرنوبي صورة تجمعه بزوجته راندا رياض، واكتفى بالتعليق بكلمة: "حبيبتي".

نرمين ماهر

الفنانة نرمين ماهر نشرت صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال وهي ترتدى سترة باللون الأبيض وبنطال ليجن أسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، معتمدة على ماكياج ناعم أبرز جمالها.

قمر اللبنانية

بينما الفنانة اللبنانية قمر شاركت صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة، وارتدت "هوت شورت" جينز ونسقت معه سترة قطنية باللون الأسود وجاكيت جلد، مع حذاء بوت برقبة، واكتفت بشعرها المنسدل، مع إكسسوارات بسيطة.

سوسن بدر

شاركت الفنانة سوسن بدر صورة قديمة لها في فترة شبابها من حفل زفاف ابنتها "ياسمين"، وعلّقت: "نكمل فقرة الذكريات.. وأنا عاملة أم كيم كارداشيان في فرح بنتي ياسمين وبرقص مع ابني علي".

رحمة حسن

وشاركت الفنانة الشابة رحمة حسن، صورا للأديب العالمي نجيب محفوظ، إحياءً لذكرى ميلاده، وعلّقت: "من الجميل أن تتذكر عيد ميلاد نجيب محفوظ".

باسل خياط

الفنان باسل خياط نشر صورة له ظهر خلالها بإطلالة كاجوال أنيقة باللون الأسود، معلّقا: "خلف الصبر أشياء جميلة تنتظر".

مايا دياب

فيما ظهرت النجمة اللبنانية مايا دياب بإطلالة جريئة كعادتها، ونشرت صورا لها ارتدت خلالها "مايوه" باللون الأزرق يكسوه قميص باللون الأبيض.

ركين سعد

ونشرت النجمة الأردنية ركين سعد عدة صور لها تُظهر إطلالتها مساء الخميس في حفل ختام القاهرة السينمائي.