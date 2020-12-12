إلهام شاهين: تكريم وحيد حامد بمهرجان القاهرة مظاهرة حب لم نشهدها من قبل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن حالة الرحة بين الوسط الفني وداخل أروقة مهرجان القاهرة السينمائي لحظة تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، لافتة إلى أن تكريم وحيد حامد كان مظاهرة حب لم تشهدها من قبل.

وأضافت "شاهين" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "تن"، أنها قدمت مع الكاتب الكبير وحيد حامد أهم 3 أفلام في مسيرتها الفنية، أولها البرئ والذي تنبأ باستباقه للأحداث، والفيلم الثاني فيلم الهلفوت مع الفنان الكبير عادل إمام وسمير سيف والذي كان أهم نقلة في حياتها الفنية والذي حصلت فيه على أول جائزة لأفضل ممثلة.

وأشارت إلى أن الفيلم الثالث الذي شاركت فيه مع الكاتب الكبير وحيد حامد، كان فيلم سوق المتعة، الذي يعد أحد أهم الأفلام الفلسفية في تاريخ السينما المصرية.

وأوضحت أن وحيد حامد له أثر كبير في السينما المصرية، فهو الوحيد الذي يمتلك القدرة على تحقيق معادلة أن يكون الفيلم جماهير يصل لقاعدة واسعة من الجماهير، ولديه القدرة على حصد الجوائز.

وأعربت شاهين عن سعادتها بتكريمها في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، وحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "حظر تجول" مؤكدة على المكانة الخاصة لهذا المهرجان وأن هذا التكريم أهم من أي مهرجان أخر.

وأضافت أن دخول فيلم "حظر تجول" لمهرجان القاهرة السينمائي وعرض الفيلم بالمهرجان، هو تكريم في حد ذاته لهذا الفيلم، مشيرة إلى أنه مهما حصل الفنان من جوائز، فإن كل جائزة لها طعمها وفرحتها.

وأشارت إلى أن تلقت ردود فعل كبيرة وأكثر من رائعه بعد عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي، حتى أن تلك الرود الإيجابية أكثر مما تخيلتحتى أن كثير من المشاهدين عبروا عن فرحتهم بالفيلم بالبكاء.

وكشفت "شاهين" عن سبب قلة نتاجها الفني خلال السنوات الاخيرة، لافتة إلى أنها لا توافق إلا على تقديم عمل فني تكون راضية عنه وله قيمة فنية، قائلة: "انا مش مستعجلة ومش هاممني أكون موجود كل سنة بعمل أو أكثر ولا لا لأن عندي تاريخي وقدمت كل الادوار علشان كده بوافق على العمل الجديد المختلف فقط".​