وفاة الممثلة البريطانية باربرا وندسور بعد معاناة مع الزهايمر عن عمر 83 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - توفيت أيقونة الدراما البريطانية الشهيرة باربرا وندسور بعد معاناة طويلة مع مرض الزهايمر "الخرف" عن عمر 83 عاماً.



وبحسب وسائل الإعلام وموقع "بي بي سي" البريطاني، أعلن زوجها سكوت ميتشيل رسمياً وفاتها ببيان حزين صادر عنه قال فيه: " ببالغ الحزن يمكنني تأكيد أن زوجتي العزيزة باربرا توفيت في الساعة 8.35 مساء الخميس 10 ديسمبر/ كانون الأول في دار رعاية في لندن".



وأضاف ميتشيل: " وفاتها ناجمة عن معاناتها من مرض الزهايمر/خرف الشيخوخة. وتوفيت باربرا في النهاية بسلام، وأمضيت الأيام السبعة الماضية بجوارها،ولن تمحو ذكرى باربرا من الأذهان بسبب الحب والمرح والتألق الذي جلبته إلى حياتنا".



وقد رثاها عدد كبير من الشخصيات العامة ببريطانيا وزملائها في الوسط الفني من أبرزهم: رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الذي رثاها بكلمات دافئة عبر فيها عن حزنه العميق لوفاتها.



وكان رئيس وزراء بريطانيا قد التقى الممثلة الراحلة باربرا وندسور لمناقشة مخاوفها حول الرعاية التي يتلقاها مرضى الزهايمر،وتطلعها لاهتمام أكبر بهم .



وكانت قد شخصت إصابة باربرا وندسور بمرض الزهايمر عام 2014،وظلت تعاني منه حتى التحقت بدار رعاية هذا العام وأقامت فيها حتى وفاتها مساء أمس الخميس 10 ديسمبر- كانون الأول 2020 الماضي.



تزوجت ثلاثة رجال لم تستمر معهم طويلاً باستثناء زوجها الثالث

باربرا وندسور



يشار إلى أن حياة باربرا وندسور كانت حافلة بكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية،تزوجت ثلاثة رجال لم تستمر معهم طويلاً باستثناء زوجها الثالث سكوت ميتشيل الذي تزوجته عام 2000 لغاية وفاتها.



اشتهرت الممثلة البريطانية الراحلة باربرا وندسور بدور بيغي ميتشل في مسلسل "إيست إندرز – EastEnders" وقبل هذا المسلسل، اشتهرت الراحلة باربرا وندسور في الغالب كممثلة كوميدية. وكان أول ظهور لها في فيلم The Belles of St Trinian's عام 1954.



وتحظى الراحلة باربرا وندسور بتقدير كبير في بلدها بريطانيا،ولن تنسى حسب وصف زوجها سكوت ميتشيل من ذاكرة الملايين من محبيها بسهولة.