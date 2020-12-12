شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم: لا أجيد التحدث باللهجة الصعيدية مثل الفنان الراحل جورج سيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النجم سمير غانم، خلال لقائه برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع حالياً على قناة dmc شقيقته سوسن بأنها تشبه والدته في كل شيء، ولكنه أكد أنه لا يوجد شخص يجيد الطبخ مثل والدته، خاصة فى عمل الكنافة.

وتحدث سمير غانم عن والدته، وأكد أنه كانت له معزة خاصة عندها في طفولته، مشيراً إلى أن والدته من مصر وأساسها من شبرا، ووالده من الصعيد، مضيفاً إلى أنه عاش فترة في مدينة بنى سويف.

وحينما طلبت منه وفاء الكيلانى أن يتحدث باللهجة الصعيدية، أكد أن الذى يتمكن من اللهجة الصعيدية الفنان الراحل جورج سيدهم، موضحاً أنه لا يجيد اللهجة الصعيدية إلا إذا كان هناك دور يقدمه في عمل فنى.

وتابع سمير غانم أن علاقته بوالده كانت طيبة، وقال إن أسرته كانت بسيطة مثل أي عائلة مصرية، مؤكداً أنه يشبه والده بشكل كبير، وكان يتواجد معه دائماً معه في جنينة القسم، مشيراً إلى أنه أخذ سمة الطيبة من والدته وقال: "كنت بحب أمى تدعيلى وبعد ما بتدعيلى بلاقى لوكشة أوردرات بتجيلى".