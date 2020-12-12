شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: درست الحقوق لمدة عامين وتركتها لألتحق بمعهد السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسين فهمى، خلال استضافته فى برنامج "لايف من الدوبلكس" الذى تقدمه أبلة فاهيتا، خلال فقرة ابنتها كارو، إن اسمه بالكامل محمد حسين محمود فهمى، وإن عيد ميلاده يوم 22 مارس ومتزوج وعدد أولاده ثلاثة وهم محمود ونائلة ومنه الله، ودرس والده علوم سياسية فى باريس ودرست والدته الآداب وكانت سيدة مجتمع.

وأضاف الفنان حسين فهمى أنه التحق بكلية الحقوق لمدة عامين ولكنه لم يكن يحبها ودخلها بسبب رغبة أهله فى دراسة الحقوق، ثم التحق بمعهد السينما، وأوضح أن القبلات فى الأفلام أحيانا يكون المشهد يتطلبها، وقد قدم أربع أفلام مع شادية ولم يقبلها ولا مرة، وعن أغرب موقف تعرض له من معجبة أنه فى إحدى المرات دخل حجرة فى فندق ووجد معجبة تنتظره أسفل السرير واتصل بالأمن على الفور.

وكان آخر أعمال النجم حسين فهمى فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين"، فيقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية.

"الكويسين" يشارك فى بطولته أحمد فهمى، حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى، ويظهر فى الفيلم عدد من النجم كضيوف شرف، وهم أكرم حسنى، هشام ماجد، مصطفى خاطر، مدحت صالح، أحمد مالك ومحمد ثروت.