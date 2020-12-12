شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين بعد تكريمها بالقاهرة السينمائى: كنت ناوية أعتزل الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة إلهام شاهين إنها قدمت عددا كبيرا من الأعمال والتى وجدت أنها قد تم تكريمها عن تلك الأعمال، مشيرة إلى أنها كانت قد فقدت الثقة فى الأعمال السينمائية الحالية، فلم تجد عملا سينمائيا يستحق المشاركة فيه لدرجة أنها كانت تنوى الاعتزال لكثرة رفضها الاعمال التى تقدم إليها، ولكنها بعدما قرأت سيناريو فيلم "حظر تجوال" وجدت أنها فكرة مهمة، وهذا الأمر شجعها كثيرا على تقديم أعمال فنية تناقش عددا من القضايا المهمة .

وتابعت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفيه فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، أن أمير رمسيس هو صاحب فكرة العمل الرائعة، وكنت أريد إنتاج هذا العمل ولكن تعثر الأمر، مشيرة إلى أنها تهدى تلك الجائزة التى حصلت عليها بمهرجان القاهرة السينمائى لجميع صناع هذا العمل الرائع، وأنها قصدت أن تظهر الشخصية بسن أكبر، مؤكدة أنها لا تخجل مطلقا من تقديم شخصيات كبيرة فى السن لأن هذا الأمر هو تحد كبير.