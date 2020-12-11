بالفيديو – “أقوى طفلة في العالم” ترفع أثقالًا يصل وزنها إلى 80 كيلوغرامًا

متابعة بتجـــــــــــرد: احتلّت الطفلة الكندية روري فان أولفت، البالغة سبعة سنوات من العمر، المرتبة الأولى في بطولة الولايات المتّحدة الأميركية لرفع الأثقال تحت عمر 11 عاماً وتُوجت أيضًا في البطولة الوطنية للشباب دون سن 13 عامًا ضمن فئة وزن ثلاثين كيلوغراماً.

وفي التّفاصيل، فبدأت الطّفلة روري، الّتي يُقدر طولها بنحو 120 سنتيمترًا، في ممارسة هواية رفع الأثقال بعد عيد ميلادها الخامس مباشرة عندما انضمّت إلى صفوف الجمباز وقد حققت شهرة واسعة بفضل قدرتها على رفع أثقال يصل وزنها إلى ثمانين كيلوغرامًا، وهو وزن لا يتناسب إطلاقًا مع بنيتها الجسدية، فأطلق عليها البعض لقب “أقوى طفلة في العالم”.

وفي سؤالٍ لروري عن كيفية نجاحها في رفع أثقال تفوق وزنها، أجابت أنّها تقوم فقط “بتصفية ذهنها”.

وأضافت روري أنّها تعتبر نفسها قبل كل شيء لاعبة جمباز، ولذلك فهي تتدرب على هذه الرياضة تسع ساعات أسبوعيًا، في حين تتدرب على رياضة رفع الأثقال أربع ساعات أسبوعيًا، حتى أنها قالت لوالديها إنها تفضل رياضة الجمباز على رفع الأثقال، لأن الجمباز لا يتطلب قيامها برفع أي شيء فوق رأسها.