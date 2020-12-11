الممثلة التركية زينب التشين تتلقّى تهديدات بالحرق من طليقها

متابعة بتجـــــــــــرد: تقدّمت النجمة التركيّة زينب التشين، نجمة مسلسل “لا أحد يعلم”، بشكوى ضدّ زوجها السابق حسين يغيت، على خلفيّة تلقّيها رسائل تهديد منه.

وورد في الرسائل التي تلقتها: “سأجعلك تتعفنين، سآتي لموقع التصوير وأخجلك. سأسكب حمض النتريك على وجهك وأحرقه”.

ونتيجة التحقيقات، أصدرت المحكمة التركيّة قراراً يقضي بسجن حسين يغيت لمدّة 8 أشهر و10 أيام بتهمة التهديد، وتغريمه مبلغاً وقدره 3 آلاف ليرة تركية بتهمة الاحتقار.