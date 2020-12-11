متابعة بتجـــــــــــرد: تعرّض الفنان وائل جسار لحادث سير، وانتشرت صوراً لسيارته المُتضرّرة. وفي التفاصيل، فإن شاحنة اصطدمت بسيارة وائل جسّار على طريق الحازمية- بعبدا ، لكن الفنان اللبناني بصحّةٍ جيّدةٍ واقتصرت الأضرار على الماديّات. وتمنّى روّاد الإنترنت السلامة للفنان وائل جسّار، وردّدوا عبارة “الحمد لله على السلامة”.

كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسّار تعرّض لحادث سير.. شاحنة اصطدمت بسيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.