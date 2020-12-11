إصابة الكوميدية الشهيرة إلين ديجينيريس بفيروس كورونا

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت الإعلامية والممثلة الكوميدية الأميركية إلين ديجينيريس يوم الخميس، عن إصابتها بفيروس كورونا. فقد نشرت ديجينيريس البالغة من العمر 62 عاماً بياناً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد فيه إنها مصابة بكوفيد-19. وطمأنت الممثلة الشهيرة جمهورها بأنها تشعر بأنها في حالة جيدة، كما أكّدت أنها أعلمت كل من خالطها وبأنها تتبع الإجراءات الاحترازية التي تنصح بها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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