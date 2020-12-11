موجز الخليج 365 للسيارات.. لكزس تنافس تسلا ومميزات BMW X6 M

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
حتى هذه اللحظة، لم تطرح شركة لكزس اليابانية أي سيارة كهربائية في أمريكا حيث تتسيد تسلا السوق، لكن يبدو أن هذا الواقع سيتغير.
أعلنت أودي عن طرحها لنسخة جديدة لعام 2021 من طراز A7، ضمن فئات سيدان الفخمة.
قدمت لكزس اليابانية ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، النسخة الأحدث لعام 2021 من طراز LX.
ضمن فئات SUV الفارهة، أعلنت ماركة بي إم دبليو الألمانية عن طرحها لنسخة جديدة لعام 2021 من طراز X6 M.
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