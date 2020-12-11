آخر قضايا ترامب الخاسرة.. إحياء "نورد ستريم 2" بتضامن روسي ألماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مديرو مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا، استئناف العمل في المشروع مجددا بعد تعطيله عاما كاملا.

ويعد اسئناف المشروع بمثابة خسارة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملفات السياسة الخارجية، حيث كان أبرز المعارضين للمشروع.

وخط أنابيب "نورد ستريم 2" المثير للجدل، سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

تعليق العمل عام بالمشروع



وتم تعليق العمل بالمشروع الذي تبلغ كلفته نحو 10 مليارات يورو لنحو عام بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات أواخر 2019 على الشركات العاملة فيه تشمل تهديد أصولها وحظر التأشيرات على موظفيها.

وطالما انتقدت إدارة ترامب ألمانيا ودولا أوروبية أخرى لاعتمادها على موارد الطاقة الروسية، ووصف الرئيس الأمريكي ذات مرة أكبر اقتصاد في أوروبا بأنه "أسير لروسيا".

تحذير للسفن من الإبحار



لكن الجمعة نشرت سلطة الممرات المائية والشحن الألمانية تعميما تحذر فيه السفن من الإبحار في المنطقة التي يجري العمل فيها على بناء الكيلومترات الأخيرة المتبقية من الأنبوب في بحر البلطيق.

وأشارت الإدارة الألمانية الى ضرورة تجنب هذه المنطقة حتى "31 ديسمبر/كانون الأول 2020"، والى أن "الرسو والصيد ليس مسموحا في المنطقة المقرر أن تمر الانابيب فيها".

وتأكيدا لاستئناف أعمال البناء، ذكر بيان ل"نورد ستريم 2" (السيل الشمالي 2) إن "سفينة فورتونا المخصصة لبناء الأنابيب ستمد قسما بطول 2.6 كيلومترا في المنطقة الاقتصادية الخالصة الألمانية على عمق أقل من 30 مترا".

وإلى جانب عملاق الطاقة الروسي غازبروم الذي يمتلك حصة رئيسية في "نورد ستريم 2"، فان اتحاد الشركات الدولي المشارك في المشروع يضم مجموعتي "وينترشال" و"يونيبر" الألمانيتين والعملاق الهولندي-البريطاني "شل" و"انجي" الفرنسية و"أو إم في" النمساوية.

ارتفاع أسهم غازبروم



وأدى الإعلان عن استئناف العمل في "نورد سترم 2" إلى ارتفاع في أسعار أسهم غازبروم في بورصة موسكو بلغ 3.5%.

وتمسكت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالمشروع على الرغم من الانتقادات الشديدة التي واجهها داخل المانيا وخارجها.

وإلى جانب الولايات المتحدة، تعارض بولندا وأوكرانيا ودول البلطيق بشدة خط الأنابيب، خشية أن يزيد ذلك اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية، التي يمكن أن تستخدمها موسكو لاحقا لممارسة الضغوط السياسية.

وعام 2001 كان قد تم افتتاح "نورد ستريم 1" الذي يمتد بمحاذاة الخط الثاني الذي يتم إنشاؤه الآن.

ما هو خط نورد ستريم2؟

خط أنابيب "نورد ستريم 2" هو مشروع عملاق سيورد الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وسيبلغ طوله حوالي 2460 كيلومترا عند اكتماله.

ويتوقع أن يضاعف خط أنابيب "نورد ستريم 2"، شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي.

وبلغت تكلفة إنشائه نحو 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) وبات استكماله وشيكا في بحر البلطيق.