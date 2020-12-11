شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تعلق على تنفيذ أول حكم إعدام فى الأيام الأخيرة من رئاسة ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت عارضة الأزياء العالمية نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان عن حزنها الشديد لتنفيذ أول حكم إعدام فى الأيام الأخيرة من رئاسة ترامب بحق براندون برنارد السجين المدان بارتكاب جريمة قتل حينما كان عمره 18 عاما، ويعد أصغر مجرم يتم إعدامه من قبل الحكومة الاتحادية منذ قرابة 70 عاما.

وأبدت كيم كاردشيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، حزنها الشديد على إعدام السجين براندون برنارد قائلة: "قتلوا براندون.. لقد كان مثل هذا الشخص المصلح. متفائل جدا وإيجابي حتى النهاية. والأهم من ذلك أنه آسف، لذلك آسف على الأذى والألم الذي تسبب فيه للآخرين".



كيم كاردشيان عبر تويتر

وأضافت كيم كاردشيان في تغريدة أخرى: "يمكنني الاستمرار في الحديث عما كان عليه براندون، فهو شخصًا رائعًا. أعلم أنه ترك هذه الأرض وهو يشعر بالدعم والحب والسلام.. الذي يجب أن يتغير هو نظامنا المرهق للغاية".



كيم كاردشيان عبر تويتر

وفي وقت سابق، دعت نجمة تليفزيون الواقع، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إصدار العفو عن براندون برنارد البالغ من العمر 40 عاما، وذلك بعدما أدين بارتكاب جريمة قتل عندما كان يبلع من العمر 18 عاما.

وكتبت كيم كاردشيان في وقت سابق، قائلة: "ينفطر قلبي حزنا عند التفكير بعملية الإعدام هذه وأنا أدعو الرئيس إلى تخفيف عقوبة براندون إلى السجن". حيث طالبت أكثر من مرة بالرأفة بسجناء حكمت المحكم بتطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.

ونشرت في نوفمبر الماضي تغريدة قائلة :" شارك في هذه الجريمة، إلا أن دوره كان هامشيا بالمقارنة مع الشبّان الآخرين الضالعين فيها وقد خرج اثنان منهم من السجن. ولم يكن نموّه العقلي قد اكتمل في الثامنة عشرة من العمر وبضعة أشهر".