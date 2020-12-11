"إزاي دخل جيش وهو وحيد؟".. هنيدي يسدل الستار عن لغز من ألغاز التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان محمد هنيدي، سر تأدية شخصية "خضر" في فيلم "عسكر في المعسكر" للخدمة العسكرية على الرغم من أنه كان وحيدا ولم يكن له شقيق.

ونشر هنيدي صورتين من كواليس العمل يوضحان أنه كان له شقيق صغير قبل أن يتم حذف دوره من فيلم "عسكر في المعسكر" لتقليل مدة الفيلم لعرضه سينمائيا.

وكتب هنيدي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "تعرضنا لضغوطات وتشكيكات بي وبفريق العمل، كان الجميع يطاردني في كل لقاء وحوار وحتى على الإنترنت في تويتر وفيسبوك وإنستجرام وحتى تيك توك، محاولين إحراجي وتوجيه السؤال نفسه على مدار 17 عاما، لم ندافع عن أنفسنا وفضلنا الصمت ولكن لم نعد نتحمل بتكرار التشكيك والسؤال نفسه وكان علينا الآن الرد لنسدل الستار عن لغز من ألغاز التاريخ، طالما حير عقول البشر والباحثين والمفكرين".

أضاف: "هذا اللغز هو: إزاي (خضر) في فيلم (عسكر في المعسكر) دخل جيش وهو وحيد؟ والإجابة ببساطة لم يكن وحيدا وكان عنده أخ صغير الظاهر أمامكم في مشهدين، حيث كان يظهر في 12 مشهدا ولكننا قررنا حذف مشاهده لتقليل مدة الفيلم لعرضه سينمائيا، وبرده عشان نعرضه حفلات كتير ونجيب فلوس أكتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

فيلم "عسكر في المعسكر" من إنتاج عام 2003، من بطولة النجوم: محمد هنيدي، ماجد الكدواني، لقاء الخميسي، حسن حسني، وصلاح عبدالله وغيرهم، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد ياسين.

