أحمد أمين يكشف عن أكثر مشهد أرهقه نفسيا في "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
قال الفنان أحمد أمين، إنه بعد نجاح دوره في مسلسل "ما وراء الطبيعة" والذي عرضته شبكة "نتفليكس" العالمية، يستعد حاليا لتقديم برنامج للأطفال.
أضاف أمين، في حوار مع برنامج "أضا أخف من أضا" عبر إذاعة "إينرجي"، أنه "عندما عرض عليه المخرج عمرو سلامة دور رفعت إسماعيل في (ما وراء الطبيعة)، لم أرى نفسي في الدور وعرضت أن أرشح له ممثلين آخرين، لكن المخرج كان مقتنعا بي جدا".
تابع أن "مشهد الجثث في بركة الدم كان أكثر مشهد مرهق نفسيًا بالنسبة له في (ما وراء الطبيعة) خاصة أنه تم إعادته مرات عدة.. ومشاهد تحت المياه كانت مرهقة بدنيا جدا".
استكمل: "عمرو سلامة كان عنده تخوف إن شخصية (رفعت إسماعيل) تكون مكروهة ودي كارثة في أي عمل درامي أن البطل ميكونش محبوب فكان قدامنا تحدي كبير، وتقديمي للشخصية شرف كبير ليا لأنها من الشخصيات المحفورة في أذهان الناس بالوطن العربي".
مسلسل "ما وراء الطبيعة" عرضته شبكة "نتفليكس"، وحقق نجاحا كبيرا منذ عرضه، وهو من بطولة أحمد أمين، رزان جمال، ومن إخراج عمرو سلامة.
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