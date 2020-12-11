فيفي عبده: مش لاقيه حل للحسد بالرغم ان الخرز الأزرق مالي البيت

انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء تفيد إصابة الفنانة فيفي عبده بمرض نادر أدى إلى تدهور حالتها الصحية، مما دفعها لطمئنة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية.

وقالت "فيفي" خلال مداخلة تليفونية بـ برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي ونجوى إبراهيم، والذي يذاع عبر شاشة القناة الأولي: "كل مرة كنت بقول للجمهور أنا طالعة أونلاين ومكنتش بطلع، فالجمهور حس إني كدابة، فكان لازم أقولهم إني تعبانة فعلًا .

وأضافت: أنا مش عيانة للدرجة دي، هو بس رجليا بالنسبة للرقص اللي كنت بعمله في البيت والحاجات دي، ولكن أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة .

وأكدت "فيفي": أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر، ولكنها أخفت مرضها

عن جمهورها حتى لا تثير القلق.

وقالت أيضاً: انا شعرت فجأة بضغط على عصب موجود برجلي أثناء نزولها من على السرير، ما جعلها تشعر بألم فظيع، وأكدت على عدم وجود سبب طبي لتعبها.

وأضافت خلال برنامج "التاسعة": مش لاقية للحسد حل، والخرزة الزرقاء بنسى ألبسها، والبيت مليان خرز أزرق ".

وفي نفس السياق، كانت قد أعلنت الفنانة فيفي عبده، تعرضها لوعكة صحية، من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

شاهد الفيديو ..

وظهرت "فيفي" في الفيديو ترتدي نظارة، حيث قالت: "يا صباح الفل

.. وحشتونى جدًا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة فى ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم وأشوفكم ".

وحرص عدد كبير من الفنانين الدعاء لها بالشفاء من خلال التعليقات، وأبرزهم غادة عبد الرازق، رانيا محمود ياسين، نيكول سابا، الراقصة دينا، والمطربة أمينة.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مسلسل "مملكة الغجر"، والذي تدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى "ياسمينا" تعيش في ربع الغجر، ولكنها تتمرد على العيش معهم وعلى عادتهم، فتتزوج من "رؤوف" شاب من خارج الربع والهرب معه، ولكنها تصاب بحادث يفقدها الذاكرة، فيضطر الرجل الذي صدمها باصطحابها للعيش معه هو وعائلته، حتى يتم الوصول إلى أهلها، والمسلسل من إخراج عبد العزيز حشاد، وتأليف: محمد الغيطي، ومن بطولة:" فيفي عبده، حوريه فرغلي، حازم سمير، سامح السريطي، سناء شافع، ميار الغيطي.