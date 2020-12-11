سيرين عبد النور تخضع لـ جسلة تصوير جديدة بالأحمر

خضعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لجلسة تصوير جديدة ومميزة، حيث تألقت بفستان مثير باللون الأحمر المرصع بالأحجار الكريمة، التي أضفت عليه لمسات من الأناقة والجمال.

وفي سياق متصل، باشرت الفنانة سيرين عبد النور وحسن الرداد وقصي خولي ومهند الحمدي، بتصوير برنامج "the masked singer

- إنت مين؟".

ويشارك في البرنامج 12 نجماً من مجالات مختلفة، يقدمون إستعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة "سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن

الرداد، ومهند الحمدي" إكتشاف هوية النجوم تباعاً.

وتسيطر أجواء الدعابة خلال تصوير البرنامج بين الفنان المصري حسن الرداد وسيرين عبد النور، حيث فاجأ "الرداد" اللبنانية "سيرين" شاهراً مسدساً في وجهها، في خطوة أثارت الخوف لديها، وعلمت بعدها بأنه مسدس لعبه، واستدركت المقلب، وذلك من خلال فيديو نشره الأول عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

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