تراند اليوم : النمبر وان هيغني بالعراقي قريبا – إتفرج

وأعلن محمد رمضان، أمس الخميس، عن أغنية جديدة يقوم بتسجيلها حاليا بالتعاون مع الفنان العراقي سيف نبيل، ستشهد على تعاونهما الفني الأول.

وشارك رمضان صورة له مع سيف نبيل من داخل استوديو التسجيل في الإمارات العربية المتحدة عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، وكتب معها: “انتظروا بأمر الله قنبلة مصرية عراقية من المطرب العراقي سيف نبيل ومحمد رمضان مفاجأة لجمهوري العراقي الغالي وجمهوري العربي الحبيب قريباااااا الثقة في الله نجاح”.

من ناحية أخرى، تصدرت أحدث أغنيات محمد رمضان “أنا التوب” التريند على موقع “يوتيوب” للفيديوهات الأربعاء الماضي.

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وأثار محمد رمضان، مؤخرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع “إنستغرام” لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة “الملك”.

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي”.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي. وذكرت في بيان لها أن “الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بوقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه”.

فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.