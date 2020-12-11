تراند اليوم : شاهد.. أول صورة من عقد قران بشرى ورجل الأعمال سالم هيكل

احتفلت الفنانة المصرية، بشرى، اليوم الجمعة، بعقد قرانها في حفل عائلي، اقتصر الحضور فيه على الأهل بسبب فيروس “ كورونا ” المستجد.

وشاركت بشرى صورة من عقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، عبر حسابها بموقع “إنستغرام”.

وتظهر بشرى في أول صورة من عقد قرانها وهي ترتدي فستانا قصيرا أبيض اللون، وقالت معها: “أصبحنا متزوجين رسميا، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات”.

ونالت الصورة تهاني من العديد من الفنانات لبشرى على زواجها، مثل هند صبري ودنيا سمير غانم وأيتن عامر ومنة فضالي وروجينا.

واحتفلت بشرى بزواجها وعقد قرانها بعدما كشفت مؤخرا أنها طلبت من عريسها بناء مدفن لها بدلا من شرائه شبكة لزواجها.

وعن سبب ذلك الطلب من خطيبها، أوضحت بشرى لبرنامج “إي تي بالعربي”: “الموت ليس بعيدا عنا، وهذا العام خسرنا الكثير من أصدقائنا وأساتذتنا الذين توفوا، بالإضافة إلى شباب صغير في السن، ومنهم صديق لي من نفس عمري الذي توفي خلال نومه”.

وأردفت: “من الطبيعي أن نفكر في أن لا شخص أو شيء يدوم في هذه الدنيا”.

واحتفلت بشرى بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة في موقف مفاجئ لها على السجادة الحمراء.

وعن حقيقة فارق السن بينها وبين خطيبها بعد انتشار العديد من الأخبار التي تفيد بأنها تكبره بـ6 أعوام، نفت بشرى (38 عاما) الأمر جملة وتفصيلا مؤكدة إنهما في نفس السن ولا تكبره كما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية.

​وعن أحدث مشاريعها الفنية، أعلنت بشرى لبرنامج “إي تي بالعربي” أنها تقوم بتجسيد شخصية خيالية في مسلسل “وادي الجن”، وهو إحدى إنتاجات منصة “فيو” الرقمية.

كما أشارت إلى أنها تشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، والذي سيعرض في شهر رمضان 2021.

وكانت بشرى متزوجة من عمر رسلان، وأنجبت منه طفلان، هما إسماعيل وليلى.