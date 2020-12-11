تراند اليوم : “تايلور سويفت” تعلن إطلاق أسطوانتها الثانية.. تفاصيل

أعلنت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، الخميس، إطلاق أسطوانتها الثانية المفاجئة هذه السنة.

ووصفت سويفت الأسطوانة الجديدة بأنها “أخت” أسطوانتها “فولكلور”، التي صدرت في يوليو/تموز الماضي.

وتحمل الأسطوانة الجديدة عنوان “إيفرمور”، وهي تعد التاسعة لسويفت التي تحتفل الأحد بعيدها مولدها الحادي والثلاثين.

وعبر حسابها على “تويتر”، كتبت سويفت: “منذ أن كنت في الثالثة عشرة، كنت أتطلع إلى أن أبلغ الحادية والثلاثين، لأنه الرقم الذي ينطوي على دلالة بالنسبة إليّ ولكن مقلوباً. لهذا السبب شئت أن أقدّم لكم هذه المفاجأة”.

وأضافت سويفت التي ألّفت معظم أغنياتها بالتعاون في معظم الأحيان مع شريك أو أكثر: “لم نستطع التوقف عن الكتابة بعد إصدار (فولكلور)”.

وواصلت تايلور سويفت في “إيفرمور” تعاونها مع فريق “فولكلور” وفي مقدّمه آرون ديسنر ، المؤسس المشارك لفرقة الروك المستقلة “ذا ناشيونال”، وجاستن فيرنون من فرقة “بون أيفر”.

وشارك في العمل أيضاً جاك أنتونوف الذي شارك في تأليف آخر 3 أسطوانات لسويفت الحائزة 10 جوائز “جرامي”.

وذكرت سويفت أن من بين المشاركين ويليام بويري، وهو اسم مستعار لرفيقها الممثل الكوميدي البريطاني جو ألوين، الذي ورد اسمه كمشارك في اثنتين من أغنيات “فولكلور”.

وكانت “فولكلور” حصدت إعجاب الجمهور، وبقيت 8 أسابيع في صدارة المبيعات القياسية في الولايات المتحدة، وأصبحت أول أسطوانة بيعت منها أكثر من مليون نسخة في 2020.

وتتضمن أسطوانة “إيفرمور” 15 أغنية في النسخة العادية منها، في حين أن النسخة “الفاخرة” تشمل أغنيتين إضافيتين.

وإلى جانب دويتو مع كلّ من فرقتي “ذا ناشيونال” و”بون آيفر”، أشركت سويفت كذلك في إحدى أغنيات الأسطوانة الجديدة فرقة “هايم” النسائية.

