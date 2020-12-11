شكرا لقرائتكم خبر عن إلين دي جينيريس توجه رسالة شكر لداعميها فى محنة إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت إلين دي جينيريس، الممثلة الكوميدية الأمريكية، مقدمة برنامج "إلين شو"، رسالة شكر إلى داعميها في محنة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابتها بـ"كوفيد 19"، وتوقف برنامجها ضمن الإجراءات الاحترازية من جائحة الفيروس التاجي.

وشاركت إلين دي جينيريس جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة لها، معلقة: "شكرا لكم على كل رسائلكم الجميلة.. إنها تساعدني كثيرًا".



النجمة إلين دي جينيريس

وأعلنت ممثلة الكوميدية الأمريكية، مقدمة برنامج "إلين شو"، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أمس الخميس، وبذلك ستوقف برنامجها الحواري لفترة مؤقتة حتى يناير 2021.

وكتبت إلين دي جينيريس عبر حسابها الرسمي على إنستجرام في وقت سابق قائلة: "مرحباً بالجميع، أريد أن أخبركم جميعًا بأن نتيجة اختبار فيروس كوفيد 19 كانت إيجابية. لحسن الحظ أشعر أنني بخير الآن. لقد تم إخطار أي شخص كان على اتصال وثيق بي، وأنا أتبع جميع الإرشادات المناسبة". فيما ذكرت تقارير أجنبية أن برنامج "The Ellen DeGeneres Show" سيتوقف حتى يناير المقبل.



إلين دي جينيريس

وفي أكتوبر الماضي أصبح برنامج "The Ellen DeGeneres Show" واحدًا من أوائل البرامج التليفزيونية التي عادت إلى دعوة عدد محدود من أعضاء الاستوديوهات منذ أن فرض فيروس كورونا عمليات إغلاق واسعة النطاق في صناعة الترفيه.

وبدءًا من يوم 28 أكتوبر، حضور 40 شخصا من معجبي "إلين" في الاستوديو، في حين ظل 70 آخرون افتراضيًا، حيث يضم الاستوديو عمومًا حوالي 300 عضو من الجمهور.

ومنذ أيام شوهدت الممثلة الكوميدية الأمريكية البالغة من العمر 62 عاما في إطلالة غير رسمية، مرتدية قميصا أزرق، إلى جانب بنطلون أسود خلال قيامها ببعض المهام في منطقة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، حيث كانت تحرص على ارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الوقائية، كما أنها كانت تحمل هاتفها وحقيبة متجر من أحد المطاعم الراقية.