عاصي وملحم ونادر يعيدون الحياة إلى بيروت في رأس السنة

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي النجوم عاصي الحلاني وملحم زين ونادر الأتات ليلة رأس السنة في حفل غنائي ضخم بالعاصمة اللبنانية بيروت من تنظيم المنتج علي الأتات.

الحفل سيقام في فندق “الحبتور” ضمن المعايير الصحية المصرح بها من قبل وزارة الصحة لتفادي انتشار فيروس كورونا، إذ أن الصالة تتسع لـ1600 شخص بينما سيتم استقبال 800 شخص فقط.

وسيقدّم النجوم عاصي الحلاني وملحم زين ونادر الأتات أجمل أغنياتهم القديمة والجديدة وخاصةً تلك التي يحبّها الجمهور في ليلة لا شكّ أنها ستكون من العمر.

ويأتي هذا الحفل ليكون بمثابة تحدٍّ من المنتج علي الأتات وسعيًا منه مع عاصي وملحم ونادر لإعادة الحياة إلى ربوع العاصمة اللبنانية التي تشهد ظروفًا صعبة للغاية منذ انفجار المرفأ في 4 آب الماضي.