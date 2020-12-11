بوتشيلي يغني في دار أوبرا تياترو ريجيو دي بارما بإيطاليا

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"الخليج 365" من بيروت: يستعد المغني العالمي أندريا بوتشيلي لإحياء حفل موسيقي حصري يبث لمرة واحدة في جميع أنحاء العالم من دار أوبرا تياترو ريجيو دي بارما بإيطاليا السبت 12 ديسمبر.

يقام العرض بالشراكة مع "مجتمع جميل" ومؤسسة أندريا بوتشيلي، ويضم السوبرانو كلارا باربييه سيرانو، اول المستفيدين من منحة "Bocelli-Jameel Scholar" في الكلية الملكية للموسيقى في لندن ، حيث تؤدي ترنيمة "Amazing Grace" في دويتو مع بوتشيلي.

في تدوينة له على حسابه في إنستغرام، أعلن بوتشيلي عن الحفل قائلاً: "قبل عشر سنوات، كانت صداقتي مع محمد جميل حاسمة في إلهامي لإنشاء مؤسسة لتحقيق أقصى استفادة من شبكة العلاقات التي أنشأناها حول العالم، للسماح لنا بالمساهمة في بناء عالم أفضل بأنجع طريقة ممكنة. وهكذا، ولدت مؤسسة أندريا بوتشيلي"

أضاف بوتشيلي: "أحتفل اليوم مرة أخرى بامتياز الوقوف جنبًا إلى جنب مع مجتمع جميل في الحفل الموسيقي الكبير الذي سيُقام في 12 ديسمبر، والذي سيُبث مباشرة من مسرح ريجيو دي بارما. سيكون من دواعي سروري الاحتفال بالفن والموسيقى معًا، بنفس الروح التي توحدنا بالفعل في قضايا أخرى مهمة للتمكين، مثل إنشاء المنح الدراسية في الكلية الملكية للموسيقى في لندن. وسيكون المستفيد الأول من هذه المنحة، سوبرانو كلارا باربييه سيرانو، بجانبي في بارما للاحتفال بروح عيد الميلاد في الموسيقى".

الحفل من إخراج فرانكو دراغون من سيرك دو سوليه.

الجدير بالذكر أن مجتمع جميل مؤسسة خيرية عالمية، تتبنى ثقافة الابتكار من أجل مستقبل أفضل.

بدأت مسيرة عائلة جميل الخيرية في عام 1945، وتواصل "مجتمع جميل" السير على خطاها من خلال التركيز على ستة مجالات أساسية: فرص العمل، والفنون، والتعليم، والصحة، والمناخ، والبحث العلمي.