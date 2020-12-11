شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مسرحيات اختارتها لجنة عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت لجنة مشاهدة العروض واختيارها بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الثالثة عشر من أعمالها، حيث تم اختيار العروض التى ستشارك وتتسابق فى المهرجان من الجهات الإنتاجية الخاصة بالعروض المستقلة والهواة والشركات والبنوك والجامعات لتصل عدد هذه العروض لـ8 عروض مسرحية بعيدا عن العروض التى ترشحها جهاتها مثل البيت الفنى للمسرح وهيئة قصور الثقافة وغيرها من الجهات الإنتاجية التى لا تشاهد من قبل اللجنة والتى سيعلن عن أسمائها فى المؤتمر الصحفى للمهرجان.

لجنة مشاهدة العروض واختيارها تكونت من كل من الناقد الكبير محمد الروبي رئيسًا وبعضوية كل من الفنان القديرمفيد عاشور والمخرجة عبير على، والناقد باسم صادق، والمخرج محمد الصغير، ومقرر اللجنة أًمي على ماهر.

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام في الفترة من 20 ديسمبر الجارى حتى 4 يناير 2021، وتحمل الدورة الـ13 اسم "دورة الآباء"، وذلك بمناسبة مرور 150 عامًا على انطلاق المسرح المصرى، والتى تحمل العرفان بالجميل لرواد المسرح المصرى، والذين أخذوا على عاتقهم رسالة المسرح ليصل للجميع ودوره التنويرى فى الثقافة المصرية، كما يحمل البوستر الدعائي للدورة الحالية صورًا لبعض هؤلاء الرواد ومنهم يعقوب صنوع، وعثمان جلال وعبدالله النديم، وجورج أبيض، وعزيز عيد ، ونجيب الريحانى، وعلى الكسار، ويوسف وهبى، وأمين صدقي، إبراهيم رمزي ، وبديع خيري، وتوفيق الحكيم وفاطمة رشدى، وروزاليوسف.