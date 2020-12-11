شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الأمريكية فانيسا هادجنز تخطف الأنظار فى أحدث ظهور بلوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الممثلة الأمريكية فانيسا هادجنز الأنظار في أحدث ظهور لها خلال تجولها في حي لوس فيليز بلوس أنجلوس، حيث شوهدت برفقة صديقتها جي جي ماجري، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وحرصت فانيسا هادجنز على الالتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ارتدت الكمامة لمنع انتقال عدوى الفيروس التاجي إليها.

وتألقت فانيسا هادجنز في قميص أسود قصير إلى جانب بنطلون واسع وحذاء كبير أسود وقبعة سوداء، بينما كانت تحمل حقيبتها في إحدى يديها وتمسك هاتفها الذكي.



فانيسا هادجنز مع صديقتها

وفي هذه النزهة ظلت نجمة Spring Breakers على مقربة من صديقتها المقربة، التي أشارت إليها مازحة على أنها "زوجتها" على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق.

وفي وقت سابق، تألقت الممثلة الأمريكية فانيسا هادجنز في أحدث ظهور لها خلال توجهها إلى طاقم الفيلم الجديد "Tick, Tick…Boom"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة والتزمت ببعض الإجراءات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد.



فانيسا هادجنز

وارتدت الممثلة الأمريكية فانيسا هادجنز فستانا أسود أنيقا ومعطفا رماديا طويلا وحذاء أسود يصل إلى أسفل الركبة قليلا، خلال توجهها إلى الفيلم الجديد "Tick, Tick…Boom"، بمدينة نيويورك، وحملت الممثلة الأمريكية محفظة أنيقة كانت مطوية تحت ذراعها، وأمسكت أيضا بهاتفها الذكي في إحدى يديها ، واحتفظت بالحليب المثلج في اليد الأخرى بينما كانت تتجول في الشارع باتجاه طاقم الفيلم.