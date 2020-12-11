مادلين طبر: زواج عمرو دياب ودينا الشربيني شرعيا سيكلفه نصف ثروته.. ومش غلط الجواز العرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة مادلين طبر، إن "النجمة دينا الشربيني تستحق أن يضحي الهضبة عمرو دياب من أجلها"، حسب قولها.

أضافت طبر، في تصريحات لها على هامش حضورها حفل ختام الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي: "عارفة أنه صعب جدا لو هو عمل زواج وارتباط شرعي هيكلفه نصف ثروته، لأنه طبعا زوجته زينة عاشور ست عظيمة وأنا بحترمها أوي، لكن هو ده القانون الإنجليزي".

تابعت: "عمرو دياب ودينا الشربيني في موقف صعب، إحنا متعاطفين مع دينا، لكن برضو لازم نحس بعمرو، وأعتقد أنهم هيلاقوا حل وسط".

استكملت: "مش غلط الزواج العرفي، معترف به، فليكن وربنا يوفقهم، وأنا بحب أوي قصص الحب، فأتمنى أن قصة الحب دي متروحش، لأنهم عيشونا فرحة (يوم تلات) و(برج الحوت)، فمينفعش تنتهي، أنا بحب قصص حب النجوم أوي".

وانتشرت الكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية حول انتهاء علاقة المطرب عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، بسبب وجود خلافات كبيرة بينهما.

يشار إلى أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يعلنا حتى الآن طبيعة علاقتهما خلال الأربع سنوات الماضية والتي ظهرت للنور منذ ديسمبر 2016.