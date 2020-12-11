هكذا هنأ النجوم بشرى بعقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

فاجأت الفنانة بشرى، الجميع مساء اليوم الجمعة، بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل.

وفي أول تعليق لها بعد عقد قرانها؛ نشرت بشرى صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "اتجوزنا رسميا.. الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات".

وتلقت بشرى التهنئة من قِبل العديد من النجوم، ومنهم آيتن عامر والتي كتبت لها: "ألف مبروك حبيبتي.. اللهم بارك لكما وبارك عليكما"، كما كتبت لها منة فضالي: "مبروك يا روحي".

كما علّقت دنيا سمير غانم قائلةً: "مبروك حبيبتي ربنا يسعدكم"، وكتبت لقاء سويدان: "ألف مبروك ربنا يسعدكم"، كما كتبت إنجي وجدان: "مبروك"، وكذلك مي سليم، ومؤمن نور، وبوسي شلبي، وغيرهم.

واحتفلت بشرى بحفل خطوبتها على رجل الأعمال سالم هيكل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته المنتهية مؤخرا.