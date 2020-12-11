أول تعليق من بشرى بعد عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت الفنانة بشرى، مساء اليوم الجمعة، بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل، وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.

وفي أول تعليق لها بعد عقد قرانها؛ نشرت بشرى صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "اتجوزنا رسميا.. الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات".

واحتفلت بشرى بحفل خطوبتها على رجل الأعمال سالم هيكل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته المنتهية مؤخرا.