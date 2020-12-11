5 عروض للجامعات المصرية في المهرجان القومي للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الجامعات المصرية بـ 5 عروض مسرحية في الدورة الـ 13 من المهرجان القومي للمسرح سيعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء القادم .

واختارت لجنة المشاهدة عرض من العروض التي تقدمت إليها وهو عرض " المأوي " لكلية التجارة بجامعة عين شمس ، ولكن هناك جهات إنتاجية أخرى رشحت عروض جامعية ستشارك وتنافس على جوائز الدورة الجديدة ليصل عدد العروض المسرحية التي تمثل الجامعات المصرية لـ 5 عروض مسرحية ومنها مثلا عرض ترشيح لوزارة الشباب وثلاثة عروض من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعي .

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام في الفترة من 20 ديسمبر الجاري وحتى 4 يناير 2021 ، وتحمل الدورة الـ 13 اسم "دورة الآباء" وذلك بمناسبة مرور 150 عامًا على انطلاق المسرح المصري، والتي تحمل العرفان بالجميل لرواد المسرح المصري، والذين أخذوا على عاتقهم رسالة المسرح ليصل للجميع ودوره التنويري في الثقافة المصرية، كما يحمل البوستر الدعائي للدورة الحالية صورًا لبعض هؤلاء الرواد ومنهم يعقوب صنوع، وعثمان جلال وعبدالله النديم، وجورج أبيض، وعزيز عيد ، ونجيب الريحاني ، وعلى الكسار، ويوسف وهبي، وأمين صدقي، إبراهيم رمزي ، وبديع خيري، وتوفيق الحكيم وفاطمة رشدي ، وروزاليوسف.

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