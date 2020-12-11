الصور الأولى من عقد قران بشرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي: احتفلت الفنانة بشرى، مساء اليوم الجمعة، بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل، وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا. وتداول رواد موقع "إنستجرام"، عدة صور من عقد قران بشرى وظهرت خلالها مرتدية فستانا قصيرا باللون الأبيض وبصحبة زوجها وأفراد العائلة. واحتفلت بشرى بحفل خطوبتها على رجل الأعمال سالم هيكل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته المنتهية مؤخرا.

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