ندى أكرم تعلق على الشبه بينها وبين ميرنا المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت مصممة الأزياء ندى أكرم على الجدل المثار حول وجه الشبه بينها وبين الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، بعد ظهورها في حفل ختام الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت "ندى" في تسجيل صوتي لبرنامج et بالعربي: "أكتر حاجة بسطاني أني كنت سبب أن الناس افتكرت ميرنا المهندس الله يرحمها ودعولها، مع أني مش شايفة الشبه اللي الناس بتقول عليه وأنها كانت احلى".

وتابعت: "شرف ليا إن وأنا في بداية مشواري الناس تشبهني بيها ويارب الناس تحبني زيها، ودي مش أول مرة حد يقولي إني شبهها صحابها نفسهم قالولي الموضوع ده".

وتصدر هاشتاج "ميرنا المهندس"، قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا عبر موقع "تويتر"، بعد ظهور ندى أكرم في ختام القاهرة السينمائي، إذ ظهرت الأخيرة بملامح وصلت إلى حد التطابق بينها وبين الراحلة ميرنا المهندس.

يذكر أن الفنانة ميرنا المهندس توفيت في سن مبكرة عن عمر يناهز 36 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.