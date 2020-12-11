فن ومشاهير

تراند اليوم : بشكل مفاجيء.. مي العيدان: فنان شهير أعلن اعتزاله للتمثيل

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قالت الإعلامية الكويتية مي العيدان، اليوم الجمعة، إن الفنان عبد الله عباس اعتزل التمثيل بشكل مفاجئ، مكتفيا بالإخراج المسرحي.
وقامت العيدان بنشر صورة له على حسابها الرسمي في موقع انستجرام ، وعلقت عليها بالقول: "يعلن اعتزاله التمثيل والاكتفاء فقط بالإخراج المسرح".
وكان الفنان عباس بدأ مشواره الفني في العام 2003 من خلال "مسرح الطفل" حين شارك في أول مسرحية له بعنوان " بلاي ستيشن".
كما شارك في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية مع كبار الفنانين من أمثال حياة الفهد، أحمد الصالح، عبد الرحمن العقل، منصور المنصور، هدى حسين، وغيرهم من الفنانين.

 

 

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