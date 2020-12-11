تراند اليوم : هجوم علي فنان شهير بعد ارتدائه قرطا في أذنه

يواجه الفنان المصري أحمد الفيشاوي انتقادات حادة بعد ظهوره الأخير في مهرجان القاهرة السينيمائي برفقة زوجته نادية الكامل .
وظهر الفنان مرتدياً قرطاً في أذنه ومرتدي قميص مشجر بألوان غريبة وعليه جاكيت طويل إلى حد الركبة ، بينما ارتدت زوجته فستان غير محتشم وكان مكياجها صارخ .
وظهر الفنان مرتدياً قرطاً في أذنه ومرتدي قميص مشجر بألوان غريبة وعليه جاكيت طويل إلى حد الركبة ، بينما ارتدت زوجته فستان غير محتشم وكان مكياجها صارخ .
وما لفت الإنتباه أكثر من ذلك هو عصبية زوجته التي نادته " يا أحمد تعالى أقعد بجانبي " ، لكنه كان مشغول بالتصوير مع المعجبين ، فرفعت صوتها بعصبية مكررة الجملة ، ما جعل الموقف محل انتقاد .
يشار إلى أن أحمد الفيشاوي دائم الجدل بإطلالاته الغريبة وتقبيله زوجته أمام الكاميرات ما صدم الجمهور .