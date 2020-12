هذا هو الفيلم الجديد الذي ستقوم كوين لطيفة ببطولته وإنتاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - حققت الممثلة ومغنية الراب الأمريكية دانا إلين أوينز،الشهيرة فنياً باسم:" كوين لطيفة"، البالغة من العمر "50 عاماً" شهرة عالمية واسعة بأفلامها الكوميدية الطابع والمثيرة أيضاً حتى بات يطلب الملايين مشاهدة أفلام جديدة لها خاصةً بعد فرض الإغلاق العام قيوداً على هوليوود ونجومها فتأجلت كل أعمالهم السينمائية في عام 2020،ويتوقع الجميع بعد بدء عمليات التلقيح في بريطانيا والولايات المتحدة أن يعود النشاط السينمائي بقوة في الربع الأول من عام 2021 المقبل.

وتميزت معظم أفلام الممثلة كوين لطيفة بتسليطها الضوء على نساء الطبقة الوسطى القويات القادرات على مقاومة ظروفهن لتحقيق كل أحلامهن الرومانسية والإجتماعية،وقررت أن يكون فيلمها الجديد بنفس نهجها السينمائي السابق.

فبحسب موقع "فاريتي" ،تخطط الممثلة الأمريكية كوين لطيفة لبطولة وإنتاج فيلم End of the road وسيتصدى لإخراجه ميليسنت شيلتون.

ويقوم بكتابة سيناريو الفيلم الجديد: الكاتب ديفيد لوجري،بناءً على سيناريو أصلي للكاتب كريستوفر مور، واشتهر الكاتب ديفيد لوجري بأعمال كثيرة أبرزها Obsessed وThe Intruder.

وتدور أحداث الفيلم حول الأرملة القوية بريندا التي تقود عائلتها عبر البلاد لبدء حياة جديدة، بعد أن فقدت وظيفتها، وأثناء العزلة في الصحراء في نيو مكسيكو، يجب على العائلة أن تتعلم المقاومة، عندما يتم إستهداف أفرادها من قِبل قاتل غامض.

كما أعلنت شبكة cbs طرح مسلسلها الجديد The Equalizer في الموسم التلفزيوني 2020-2021 ،وهو من بطولة: لطيفة كوين،وتأليف: أندرو مارلو وتيري ميلر.

وبهذا العمل التلفزيوني أيضاً ستظهر لطيفة كوين بدور المرأة القوية ،حيث ستؤدي دور إمرأة غامضة تستخدم مهاراتها الواسعة الخاصة بها لمساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر يلوذون به .

يشار إلى أن كوين لطيفة ممثلة متميزة،ورشحت كثيراً لجوائز غولدن غلوب وإيمي وأوسكار العالمية.

