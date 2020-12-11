سمارت تكرم سكرتير عام نقابة الموسيقيين

قامت جامعة سمارت الدولية التابعة للجامعة البريطانية في احتفالية كبيرة بتكريم المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية ومنحه درجه الدكتوراه الفخرية لدوره الفاعل

والمتميز في مجال المجتمع المدني خلال السنوات العشر الأخيرة.



وأعرب المايسترو أحمد رمضان عن سعادته البالغة بتكريم جامعة سمارت

الدولية، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به الجامعة لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر والعالم العربي في العديد من المجالات.

وتم خلال الحفل تكريم عدد من رموز المجتمع المدني لدورهم في تعزيز العمل المدني والديمقراطي.