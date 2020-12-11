درة تتألق بفستان روز جولد في ختام القاهرة السينمائي

تألقت النجمة درة في ختام الدورة ال42 لختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ارتدت فستانا عكس تميز درة وأناقتها المستمرة وأنها أصبحت أيقونة من ايقونات الموضة والجمال في المهرجانات العربية.



واختتمت مساء أمس، الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور

عدد كبير من نجوم الفن العربي والغربي، وأبرز الحضور الفنانة ليلى علىي، درة، إلهام شاهين، إنجي علي، غادة عادل، محمد فراج، المخرج أمير رمسيس، ورئيس المهرجان السينارست محمد حفظي.

يذكر أن آخر أعمال النجمة درة الدرامية، حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، وتم عرضها ضمن مجموعة حكايات تجسد قصص واقعية على dmc وdmc دراما.



حكاية "أول السطر" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبدالقادر، وعدد آخر من نجوم الدراما، وتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.