بالفيديو: في مشهد خطير … مقاتل يسقط خصمه على رأسه

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مقاتل يسقط خصمه على رأسه
فاز المقاتل الروسي محمد محمدوف الذي استهل مشواره في اتحاد “بيلاتور” للفنون القتالية المختلطة، على البرازيلي ماتيوس ماتوس، في نزال جمعهما فجر اليوم الجمعة، في الولايات المتحدة.
ورفع محمدوف خصمه وأسقطه بقوة على أرض الحلبة على رأسه، خلال الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في مدينة أونكاسفيل، ضمن بطولة “بيلاتور 524” وانتهى بفوز محمدوف بالنقاط بواقع: (30-26، و30-27، و30-27).
وحقق محمد محمدوف البالغ من العمر 28 عاما، انتصاره الأول في بطولة بيلاتور، والسابع عشر خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة واحدة فقط.
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