تراند اليوم : قريبا.. كيم كارداشيان تعود إلى التلفزيون من جديد

تعود نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، وأسرتها إلى شاشة التلفزيون من جديد، وذلك من خلال صفقة جديدة.

أعلنت منصة البث المباشر “هولو”، أمس الخميس، عن توقيعها الصفقة مع كيم كارداشيان وشقيقاتها، كورتني وكلوي، وأخواتهن غير الشقيقات، كايلي وكيندل، ووالدهن كريس جينر، بحسب وكالة “رويترز”.

وذكرت “هولو” إنه بموجب الصفقة، ستنشئ كيم كارداشيان وشقيقاتها محتوى جديدا سيتم بثه على قناة “هولو” المملوكة لشركة “ديزني” في الولايات المتحدة وفي عدة دول أخرى.

وعن مضمون ذلك المحتوى الجديد، لم تفصح “هولو” ما إذا كانت كارداشيان وشقيقاتها، اللاتي لديهن عشرات الملايين من المتابعين على مواقع “إنستغرام” و”تويتر”، سيظهرن على الشاشة في المحتوى الجديد، كما لم تكشف عن تفاصيل البرامج التي سيقمن بإنشائها، بموجب الاتفاق المستمر معهن لسنوات.

وأضافت منصة “هولو” أنه من المتوقع أن يظهر المحتوى الجديد لكيم كارداشيان وشقيقاتها لأول مرة في أواخر العام المقبل 2021.

وتأتي صفقة كيم كارداشيان وشقيقاتها مع “هولو” بعد مرور 3 أشهر من إعلانهن انتهاء برنامجهن لتلفزيون الواقع “Keeping up with The Kardashians”، الذي استمر 14 عاما في عرضه، والذي كان سببا رئيسيا في شهرتهن العالمية، ومهد لهن مسيرة مهنية في مجالات التجميل وعروض الأزياء.