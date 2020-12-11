تراند اليوم : ياواد ياتقيل .. أبلة فاهيتا بتعاكس حسين فهمي ضيفها – الليلة

تستضيف الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” الفنان حسين فهمي في حلقة اليوم من برنامجها “لايڤ من الدوبلكس”، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

يتحدث فهمي خلال اللقاء عن حياته الخاصة والفنية، وعلاقته بالمرأة، كاشفا العديد من أسراره الشخصية في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج “لايف ‏من الدوبلكس”، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.



