تراند اليوم : “مازو” يشيد بمهرجان القاهرة السينمائى وجودة الأعمال المشاركة

وسط كوكبة من نجوم السينما المصرية والعربية ، حضر النجم الشاب محمد الليثي الشهير ب”مازو” حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ ” 42″ ، ورافقته الوجه الجديد” ملك ” والتى تشارك فى المسلسل الجديد اللعبة ” 2 “مع النجوم هشام ماجد وشيكو وإخراج معتز التوني

وأعرب عن سعادته بالدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائى ، والتطور الكبير فى صناعة السينما والاعمال الرائعة التى تم عرضها بفعاليات المهرجان ، موجها التهنئة للفائزين بجوائز المهرجان ودوره الهام فى دعم صناعة السينما ولا سيما فى ظل التحديات الراهنة والتى تتمثل فى فيروس ” كورونا ” .

وعلى جانب آخر أوضح النجم الشاب أنه سيشارك فى المارثون الدرامى لرمضان المقبل ويقوم بدور البطولة في مسلسل “اللعبة” الجزء الثاني الذي سيعرض علي قناة ام بى سى مصر في رمضان المقبل .

يذكر أن الفنان الشاب محمد الليثي الشهير قد شارك في العديد من المسلسلات الدرامية ومنها مسلسل ” عمر ودياب” مع نجوم الكوميديا علي ربيع ومصطفي خاطر ، وأيضا مشاركته بمسلسل اللعبه الجزء الاول مع النجوم هشام ماجد و شيكو الجزء الاول اخراج المخرج معتز التوني .

وأيضا شارك في أعمال فيلم جحيم في الهند و مسلسل خفه يد و مسلسل كابتن أنوش.

