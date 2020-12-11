تراند اليوم : منع راقصة الحصان بقرار سيادي

كشفت الممثلة والراقصة نجلاء التونسية عن سبب منعها دخول مصر أثناء تواجدها ضيفة في إحدى البرامج بالتلفزيون التونسي، وبعد سؤال المذيع لها ما السبب وراء عدم دخولها “مصر”، قالت في البداية أنه تم وقفها في مطار القاهرة بسبب تشابه أسماء فقط بينها وبين فتاة أخرى ممنوعة من دخول البلاد.

وقالت الفنانة المعروفة بـ”مطربة الحصان”، نسبة إلى كليبها الشهير، إنها بالفعل ممنوعة من دخول مصر ولأسباب مختلفة وفي كل مرة تزور فيها مصر تجد سببًا مُختلفًا، حتى أنها رفعت قضية في المحاكم الدولية، خاصة أنها كانت تعيش وقتها في مصر وتعمل بها ولا تزور تونس إلا في شهر رمضان فقط، لكن لم تُجدي هذه القضايا نفعًا، وتم إبلاغها بأن عدم دخولها لمصر وراءه “قرار سيادي”، كان ذلك في فترة حُكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

لكن مذيع البرنامج “أمين قارة” تكفل وقتها بالكشف عن السبب الحقيقي وراء منعها من مصر، وهو السبب التي لم تكن هي نفسها تعلمه، حيث كانت على علاقة صداقة مقربة جدًا بإبن مسؤول رفيع المستوى في مصر، ووصلت علاقته بها إلى أنه أصبح “يحبها” ويسهر معها يومًا في مقر عملها، لكن والده رفض تِلك العلاقة فمنعها من دخول البلاد.

نجلا التونسية شاركت في بداية مشوارها في مصر في أحداث فيلم “اللمبي” مع النجم محمد سعد، حيث ظهرت بشخصيتها الحقيقية وهي شخصية الراقصة الأستعراضية، وأشتهرت بتقديم فيديو كليبات حتى أطلق عليها وقتها أسم “نجلا والحصان”، بعدما ظهرت في أولى كليباتها مع حصان ذلك الكليب الذي تم منعة فيما بعد.